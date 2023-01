Podcast »Im Verhör« Als in Hamburg der Rockerkrieg tobte

Auf der sündigen Meile gelingt es dem SPIEGEL-TV-Reporter Claas Meyer-Heuer, den Boss der Hells Angels, Dariusch F. genannt »Dari«, vor laufender Kamera dazu zu interviewen. Auf den ehemaligen Scharfschützen der Bundeswehr wurde dann am 26. August 2018 ein Anschlag verübt. Es war ein Auftragsmord, die verurteilten Täter: Arash von den Mongols und sein Vater, der bis dahin unbescholten als Taxifahrer in Hamburg lebte. Es ging ihm um die »Familienehre«. »Dari« überlebte den Anschlag auf sein Leben nur knapp. Es heißt, er sei gelähmt seitdem.

In der elften Episode »Im Verhör: Inside Hells Angels« schildern die SPIEGEL-TV-Reporter Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer die Auseinandersetzungen im Detail.