»Hendrik II.« Sturm flaut langsam ab – in vielen Orten Deutschlands weiterhin stürmisch

Der erste Herbststurm hat in ganz Deutschland Schäden angerichtet. In vielen Orten entspannt sich die Lage, aber ganz vorbei ist es noch nicht. Im Norden und in der Mitte Deutschlands werden erneut Sturmböen erwartet.