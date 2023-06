Im Kern geht es vor allem darum, dass zumindest ein Teil der Asylverfahren künftig an Europas Außengrenzen verlagert wird. Im Fall einer Ablehnung sollen die Bewerber direkt in ihre Heimat abgeschoben werden. Die EU-Kommission hatte zu dem Thema bereits 2020 ein Reformpaket vorgelegt. Die deutsche Bundesregierung, namentlich Innenministerin Nancy Faeser (SPD), geht nun bei den Vorschlägen mit – und fährt in der Asylpolitik damit einen deutlich restriktiveren Kurs als im Koalitionsvertrag vorgesehen.

»Wettstreit der Unwürdigkeit«

Umso schärfer fällt der Protest der Prominenten aus. »Statt die versprochenen Verbesserungen voranzutreiben, wollen Sie nun den massivsten Asylrechtsverschärfungen jemals zustimmen«, heißt es in dem Brief. Im Koalitionsvertrag hätten sich SPD, Grüne und FDP noch vorgenommen, das Leid und illegale Zurückweisungen an den Außengrenzen zu beenden. Doch statt Maßnahmen oder Kritik an »systematischen Rechtsbrüchen und Misshandlungen von Schutzsuchenden an den Grenzen«, heißt es in dem Brief, »nehmen wir nur Rufe nach Zäunen und Haftlagern wahr«.