Nach NDR-Angaben liegen die Originalbände der gefälschten Tagebücher gesperrt in einem Safe des Hamburger Verlags Gruner + Jahr. Eigentlich hatte der »Stern« 2013 in Absprache mit dem Bundesarchiv in Koblenz verkündet, die Tagebücher dorthin abgeben zu wollen: »Wir wollen das nicht wegdrücken, sondern damit angemessen und vor allem sachlich umgehen«, sagte seinerzeit der damalige Chefredakteur Dominik Wichmann.

Doch dazu kam es nicht. Laut dem Bundesarchiv wollte Gruner + Jahr die Fälschungen als Dauerleihgaben deponieren, sie wären also in seinem Eigentum verblieben. Solche Lösungen meidet die Koblenzer Behörde. Die Archivare wollen das letzte Wort haben, wenn über den Zugang zu Papieren oder deren Präsentation in Ausstellungen entschieden wird. Es wurde dann still um das Projekt, auch weil der historische Wert der gefälschten Hitler-Tagebücher überschaubar ist. Mit Blick auf die Nazizeit sind sie eine »Quelle für nichts«, sagt Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs. Hollmann sieht in ihnen vor allem einen Beleg für die damalige »Lust der Deutschen, einen menschlichen Hitler geboten zu bekommen«. 2016 teilte Gruner + Jahr dann nach Angaben des Archivs mit, die Unterlagen doch nicht abgeben zu wollen. Gründe seien nicht genannt worden, so das Bundesarchiv.

Der »Stern« äußert sich laut NDR nicht auf eine Anfrage des Senders zu den neuen Recherchen. Man habe die Originale der Tagebücher nie für die Öffentlichkeit freigegeben, um »Missbrauch zu verhindern«.