Hitzewellen Sozialverband fordert mehr Schutz für Obdachlose bei hohen Temperaturen

30 Grad Celsius und mehr: Auch in den kommenden Tagen sind wieder hohe Temperaturen in Deutschland vorhergesagt – ein Problem für viele Obdachlose. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hält die Hilfsangebote für sie in den Städten im Sommer für unzureichend. Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider fordert mehr Unterstützung durch die Kommunen.