Diese Woche jedoch kann in Deutschland vielerorts mit viel Sonnenschein gerechnet werden. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise steigen die Temperaturen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) etwa auf bis zu 32 Grad an, selbst in Hochlagen sind noch 24 bis 26 Grad möglich. Aber auch im Südwesten Deutschlands sowie in Thüringen, Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt könnte vielerorts die 30-Grad-Marke geknackt werden. Sommerlich warm bleibt es die kommenden Tage im ganzen Land.