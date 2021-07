SPIEGEL Daily Podcast Hochwasseropfer: »Da schwimmt deine Zukunft weg«

Auf die Flut folgt Ungewissheit: Steht das Wohnhaus noch? Wie viel haben die Wassermassen zerstört? Und was kommt nach der Katastrophe? In dieser Daily-Folge hören Sie, wie Betroffene in Solingen und Erftstadt mit der Ungewissheit umgehen.