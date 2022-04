Bayern Frei laufender Hund beißt Dreijähriger ins Gesicht

Ein frei laufender Hund hat in Hof (Bayern) eine Dreijährige angegriffen und ihr ins Gesicht gebissen. Das Mädchen war am Samstagnachmittag zu Fuß mit ihrem 28 Jahre alten Vater auf einem Weg an einer Bundesstraße unterwegs, wie das Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth mitteilte. An einer Brücke sei plötzlich ein Hund ohne Halsband auf die beiden zugelaufen und habe das Kind angesprungen.