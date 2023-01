Hongkong Festgenommener Kardinal darf zur Papst-Beerdigung

Die Beerdigung des am Silvestertag verstorbenen Benedikt findet am Donnerstag im Vatikan statt. Benedikt hatte Zen 2006 in den Kardinalsstand erhoben.

Vorwurf: »Verschwörung mit ausländischen Mächten«

Kardinal Zen war einer von fünf Demokratie-Aktivisten, die im Mai unter dem Vorwurf festgenommen worden waren, »sich mit ausländischen Staaten und Mächten verschworen zu haben«. Die Gruppe hatte Bewohner Hongkongs finanziell unterstützt, die während der Demokratie-Proteste vor drei Jahren festgenommen worden waren.