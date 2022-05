Die drei gehörten demnach zu den fünf Treuhändern eines Hilfsfonds, der eingerichtet worden war, um Aktivisten, die 2019 an den Anti-Regierungsprotesten in Hongkong beteiligt waren, finanziell zu unterstützen. Einen vierten Treuhänder hatte die Polizei offenbar bereits am Dienstag festgenommen.

Vatikan beobachtet die Lage

Der 90 Jahre alte Zen setzt sich seit Langem für demokratische Anliegen in Hongkong und auf dem chinesischen Festland ein. Er hat sich gegen Chinas zunehmenden Autoritarismus unter Präsident Xi Jinping sowie die Drangsalierung von Christen in China ausgesprochen.