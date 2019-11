2009 schloss McDonald's seine letzte Filiale in Island. Eine der letzten Bestellung wird bis heute in einem Glaskasten aufbewahrt - und Menschen können zusehen, wie Burger und Pommes (nicht) verderben.

Hjortur Smarason war es, der das Fast Food Ende Oktober 2009 bestellte, um es zu konservieren. "Ich habe mich entschieden, ein letztes Menu zu kaufen - wegen seines historischen Wertes, weil McDonald's geschlossen hat", sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Er habe gehört, dass Essen der Kette nie verderbe - und er habe sehen wollen, ob das stimme.

Zunächst bewahrte er Burger und Pommes in seiner Garage auf, wie die Agentur berichtet. Anschließend habe er das Essen an das Nationalmuseum verliehen. Schließlich sei es in ein Hotel in der Hauptstadt gebracht worden.

Angelika OSIEWALSKA/ AFP "Hallo. Ich bin der letzte McDonald's-Cheeseburger, der 2009 in Island verkauft wurde. Lass uns ein Selfie zusammen machen."

Inzwischen wird das Fast Food in einer Glasvitrine im Hostel Snotra House wie eine Art Kunstwerk ausgestellt. "Menschen aus der ganzen Welt kommen her, nur um den Burger zu sehen", sagte der Besitzer des Hostels in der südlichen Stadt Thykkvibaer, Sigurdur Gylfason. Zudem gibt es einen Livestream - der dem Hostel zufolge täglich 400.000-mal aufgerufen werde.

Auf einem Schild über der Vitrine heißt es: "Hallo. Ich bin der letzte McDonald's-Cheeseburger, der 2009 in Island verkauft wurde. Lass uns ein Selfie zusammen machen."