Geht es nach Hubert Aiwanger, so will der Spitzenkandidat der Freien Wähler in Bayern den Skandal um ein antisemitisches Flugblatt am liebsten möglichst schnell loswerden: Beim Jahrmarkt Gillamoos blieb es überraschend still zu dem Thema . Doch solch eine Verfehlung im Landtagswahlkampf vorschnell abschütteln? Das ist aus Sicht des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung genau das falsche Signal.