Bei Hurrikan »Ian« handelt es sich laut Joe Biden möglichwerweise um den verheerendsten Sturm in der Geschichte Floridas. »Dies könnte der tödlichste Hurrikan in der Geschichte Floridas sein«, sagte der US-Präsident am Donnerstag bei einem Besuch bei der US-Katastrophenschutzbehörde Fema in Washington. »Die Zahlen sind noch unklar, aber wir hören erste Berichte über einen möglicherweise erheblichen Verlust an Menschenleben.«