Erstmals sind in Brandenburg Betretungsverbote für zwei Mitarbeiter in der Gesundheitsbranche verhängt worden, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Sie können damit nicht mehr in ihrer Arbeitsstätte tätig sein. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Potsdam bestätigte am Sonntag, dass es sich um die ersten beiden Fälle in dem Bundesland handele.