Die Hitzewelle der vergangenen Tage in Indien soll nach Angaben des nationalen Wetterdienstes in den meisten Regionen zumindest etwas abflauen. Lediglich in einigen nordwestlichen und zentralen Gegenden des Landes sei weiterhin mit Rekordtemperaturen zu rechnen. Dort müsse erneut mit Werten um die 46 Grad Celsius gerechnet werden, andernorts könne es zumindest drei, vier Grad kühler werden. Hinzu komme mancherorts nun jedoch die Gefahr teils schwerer Gewitter.