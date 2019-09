Sie heirateten im Jahr 1962, aber ihre Ehe blieb kinderlos - bis jetzt. In Indien hat ein älteres Ehepaar Zwillinge bekommen. Laut mehreren Medien, darunter "Times of India" und BBC, brachte eine Seniorin im Bundesstaat Andhra Pradesh zwei Mädchen zur Welt.

"Wir sind das glücklichste Paar der Welt", sagte ihr 82-jähriger Mann der "Times of India". "Wir haben unsere eigenen Kinder." Seine Frau, die laut der "Times of India" 74 und laut BBC 73 Jahre alt ist, berichtete, dass sie ihr Leben lang dafür diskriminiert worden sei, weil die Eheleute keinen Nachwuchs bekamen. "Die Menschen sahen mich mit anklagenden Augen an, als ob ich eine Sünde begangen hatte."

Immer wieder hätten sie es versucht und verschiedene Mediziner kontaktiert, sagte die Frau der BBC. Doch nie habe es geklappt. Als sie den Arzt Sanakkayala Umashankar vor einem Jahr trafen, tat sich demnach jedoch eine neue Möglichkeit für sie auf.

Mutter und Kind geht es gut

Laut der "Times of India" habe der Spezialist für In-vitro-Fertilisation ein Team von Kardiologen, Gynäkologen und Kinderärzten zusammengestellt, um den Wunsch des Paares doch noch zu erfüllen. Demnach entschlossen sich die Ärzte nach mehreren Untersuchungen für eine künstliche Befruchtung.

Während der Schwangerschaft blieb die Frau unter der ständigen Beobachtung des Teams. Zehn Ärzte hätten sie für neun Monate eng begleitet. Man habe sich an alle Regeln gehalten, sagte Mediziner Umashankar. "Das ist ein medizinisches Wunder."

Nach der Geburt gehe es Mutter und Kind gut. Ob die Seniorin und ihr Ehemann die biologischen Eltern der Zwillinge seien, behielt der Mediziner für sich.