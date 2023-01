Sie stahlen sich gegenseitig die Kutten und schossen ihre Gegner über den Haufen. Die Ursache für den Rockerkrieg war den Ermittlern lange Zeit ein Rätsel. Zeugen, die vor Gericht aussagen sollten, verstummten regelmäßig.

Als es in den Nullerjahren zum Rockerkrieg kam, wurde auf offener Straße scharf geschossen. Nachdem zwei Bandidos einen Hells Angel in Ibbenbüren mit Schüssen in Bauch und Rücken durchsiebt hatten, begann in Münster ein spektakulärer Prozess. Beide Motorradklubs fuhren zu Hunderten auf ihren Zweirädern vor.

Die Bandidos präsentierten stolz ihre »Expect No Mercy«-Patches auf den Kutten. Diese zweifelhafte Auszeichnung auf der Lederweste soll nur erhalten, wer einen Gegner verletzt hat. Diese Abzeichen werden in den Rockerklubs wie beim Militär die Orden vergeben. Das Pendant bei den Hells Angels heißt »Filthy Few«.

Trotz vieler Gemeinsamkeiten in der Organisationsstruktur, hassten sich die Mitglieder der MCs bis aufs Blut. Bei den Verteilungskämpfen ging es im Wesentlichen um Gewinne und Geld. Auch im Osten Deutschlands bekriegten sich die Rocker um die neuen Rotlichtviertel. Als besonders brutal war Bandidos-Präsident Janez Ekart verschrien. Er drohte auch dem SPIEGEL-TV-Reporter Claas Meyer-Heuer immer wieder Schläge an. Zusammen mit Thomas Heise erzählt er die wahre Geschichte des Rockerkriegs. In der siebten Episode unseres Crime-Podcasts »Im Verhör: Inside Hells Angels« mit Christina Pohl, erklären die beiden Experten, wie die Ermittler doch noch eine Waffe gegen die Macht der Rockerklubs gefunden haben.