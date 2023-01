Als Aygün Mucuk exklusiv mit SPIEGEL TV über den Tod spricht, hat er nur noch 28 Tage zu leben. Offenbar hat er mit seinem Auftreten provoziert. Er wird erschossen. Denn es ging um die Macht im Großraum Frankfurt. Walter Burkhard alias »Schnitzel Walter« galt als einer der wichtigsten Rockergrößen Europas und in Hessen unantastbarer Präsident der Hells Angels, Charter Frankfurt »Westend«. Bis sein Zögling Aygün Mucuk aufbegehrte, erst hinter seinem Rücken und dann ganz offen. Mucuk holte sich die Unterstützung der jungen Migranten im Klub, die immer mehr geworden waren. Dann erklärte er den Traditionalisten bei den Höllenengeln den Krieg und gründete in Gießen sein eigenes Charter. Zudem tat er etwas bis dahin Unvorstellbares: Mucuk ließ sich von SPIEGEL TV für eine Langzeitbeobachtung begleiten. Reporter Claas Meyer-Heuer war dabei, auch als der Rocker eine Boxveranstaltung organisierte, bei der »Schnitzel Walter« so tun musste, als ob die beiden beste Freunde seien – eine Demütigung.