Inside Hells Angels Der Präsident von Hannover

Kein Hells Angels-Präsident verstand es so gut, die Unterwelt mit der High Society zu verbinden. Frank Hanebuth kontrollierte Bordelle, Sexshops und Pornokinos in Hannovers Steintorviertel. Durch seinen Anwalt Götz-Werner von Fromberg bekam er Zutritt zu den höheren Kreisen der Stadt. Hanebuth befriedete das Steintorviertel. Im Gegenzug machte er Bekanntschaft mit Hannovers Schlipsträgern. Hanebuth durfte sogar den »Rockerfrieden von Hannover« 2010 in der Kanzlei seines Anwalts feiern. Wie Staatsmänner, die ihre Grenzen neu aufteilen, unterzeichneten Hanebuth und der Präsident der Bandidos einen Friedensvertrag . Mitinhaber der Kanzlei damals übrigens: Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder. Als Hannovers Polizeipräsident Christian Grahl in einer Steintorbar gefeiert hatte und abgesetzt wurde, wendete sich das Blatt. Frank Hanebuth bekam Besuch von der GSG 9. Das Hells-Angels-Charter Hannover löste sich auf. 2013 wurde Hanebuth als Kopf des Charters »Spain« auf Mallorca festgenommen.