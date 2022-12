Inside Hells Angels Der Soda-Mord

Die »Hells Angels« werden verdächtigt, den Türsteher eines Berliner Klubs in der Kulturbrauerei am Prenzlauer Berg umgebracht zu haben. Angeblich kennt Zargaran die drei Täter. Er berichtet in mehreren Vernehmungen gegenüber Fahndern über die tödlichen Schüsse auf den Türsteher »Locke«. Die Aussagen bringen die drei Verdächtigen in Untersuchungshaft.