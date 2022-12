Inside Hells Angels Geständnisse eines Kronzeugen

Im Gespräch mit den Investigativ-Reportern Claas Meyer-Heuer, Thomas Heise und Host Christina Pohl spricht er zum ersten Mal über das Innenleben der Berliner Hells Angels. Eine kleine Sensation: denn im Rocker-Milieu gilt eine Art »Omerta«, das Gesetz des Schweigens. Doch Zargaran hat sich entschlossen, auszusagen. Nachdem er 2014 am sogenannten »Wettbüro-Mord« beteiligt war, offenbarte er sich den Strafverfolgungsbehörden und kam daraufhin in ein Zeugenschutzprogramm. Seine Aussagen brachten die Täter lebenslang ins Gefängnis. Und machte ihn selbst zu einer »gefährdeten Person«. Zargaran lebt heute an einem geheimen Ort. Über sein neues Leben darf er nicht sprechen.