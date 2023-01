Inside Hells Angels Hocko, Russen-Michi und die »alte Oma«

Der eine war ein mächtiger Präsident der Berliner Hells-Angels-Gruppierung »MC Nomads«, bis der andere das Zepter übernahm. Danach hat einer von beiden den Kampf um die Macht im Berliner Charter fast nicht überlebt.

Sieben Schüsse streckten Andrè Sommer in einer Nacht im Juni 2012 nieder. Der Hells Angels-Präsident war auf dem Weg aus seiner Kneipe »Germanenhof« zu seiner Harley. Eine Kugel verfehlte sein Herz nur knapp und blieb in der Wirbelsäule stecken. Eine ging an der Aorta vorbei, drei Kugeln durchschlugen den Arm. Wie durch ein Wunder überlebte Sommer den Anschlag auf sein Leben.

Vor Gericht gibt der Auftraggeber später zu, dass er einen gewissen »Russen-Micha« auf André Sommer angesetzt hatte. Es ist Sommers Vorgänger: Holger Bossen, Spitzname »Hocko«. Er hatte angeblich in die Vereinskasse gegriffen und soll seine Untergebenen schikaniert haben. So wurde er durch André Sommer ersetzt.

Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer haben die Auseinandersetzung zwischen den beiden Höllenengeln mitverfolgt. In der neunten Episode unseres Crime-Podcasts »Im Verhör: Inside Hells Angels« mit Christina Pohl erzählen sie, warum André Sommer bis heute keine offizielle Aussage gemacht hat gegen »Hocko«. Die beiden SPIEGEL-TV-Reporter haben Sommer immer wieder interviewt, aber zu dem Anschlag auf sein Leben schweigt er bis heute wie ein Grab.