»Eschli« verliert sein Leben am 8. Oktober 2009 bei einer Auseinandersetzung mit dem Hells Angel-Prospect Timur Akbulut. Es geht um eine Frau, »Eschli« provoziert Akbulut und fordert ihn auf zu schießen. Vier Schüsse feuert Timur Akbulut ab, zwei Querschläger verfehlen nur knapp zwei unbeteiligte Frauen an einer Straßenkreuzung. Eine Kugel trifft »Eschli« in den Kopf.