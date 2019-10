Nach einem SPIEGEL-Bericht über rassistische Hetze des Antisemitismus-Experten Irfan Peci will das Staatsministerium in Baden-Württemberg Entschlossenheit zeigen. Man habe Peci nach der Berichterstattung umgehend kontaktiert und mit den Vorwürfen konfrontiert, teilte der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung Michael Blume auf SPIEGEL-Anfrage mit. Pecis Angebot, seine Mitgliedschaft in einem Beratergremium bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen zu lassen, habe er angenommen, so Blume. Die rassistischen Äußerungen habe Peci in dem Gespräch bestritten.

Der SPIEGEL hatte berichtet, dass Irfan Peci, Mitglied in Blumes Expertenrat gegen Antisemitismus, in privaten Chats und Sprachnachrichten aus dem Juli und August massiv gegen Minderheiten hetzte. Konfrontiert mit den Äußerungen sagte Peci, er könne sich nicht erinnern, so etwas gesagt zu haben. Generell könnten Sprachnachrichten auch manipuliert werden. Dazu liegen dem SPIEGEL jedoch keinerlei Hinweise vor.

Buchautor, Experte und Medienliebling

Irfan Peci, erst Islamist und Chef einer al-Quaida-Propagandaplattform, dann V-Mann für den Verfassungsschutz, ist heute Buchautor und Medienliebling. Nach seiner Enttarnung als Spitzel schrieb Peci mit zwei "Stern"-Journalisten im Jahr 2015 ein Buch und wurde so zu einem gefragten Gesprächspartner. Er saß in der Talkrunde von Markus Lanz, das ZDF drehte eine 45-minütige Dokumentation über ihn.

Hinzu kamen Vorträge, Interviews und Engagements in staatlich geförderten Projekten im Bereich Extremismus-Prävention. In der Öffentlichkeit tritt er als Fachmann für die Themen Terrorismus, Prävention und Deradikalisierung auf.

Bis zu dem SPIEGEL-Bericht über seine Hetztiraden war Peci auch in besagtem Expertenrat des Antisemitismusbeauftragten Blume aktiv. Das honorige Gremium wurde von der Landesregierung in Stuttgart ins Leben gerufen und setzt sich "aus rund 20 jüdischen und nicht-jüdischen Fachleuten aus Wissenschaft, Verbänden und Zivilgesellschaft" zusammen. Dabei wussten zuständige Stellen nach SPIEGEL-Informationen schon seit mehr als zwei Monaten von den Rassismus-Vorwürfen gegen Peci.

"Wir haben ( ) keine Möglichkeit, den Sachverhalt weiterzuverfolgen"

Laut der E-Mail eines Hinweisgebers an Michael Blume, die dem SPIEGEL vorliegt, wurde das Staatsministerium bereits Mitte August sowohl über die rassistischen Inhalte als auch die Entstehungsgeschichte der betreffenden Kommunikation Irfan Pecis informiert. Substanzielle Konsequenzen hatte dies jedoch offenbar nicht.

Zwar soll bereits vor einigen Wochen ein Gespräch zwischen Blume und Peci stattgefunden haben, in dem Peci die Vorwürfe bestritt. Zu weiterer Aufklärung sah Blume sich jedoch nicht imstande. Man bitte um Verständnis, "dass wir im Rahmen des Staatsministeriums keine Möglichkeit haben, den Sachverhalt weiterzuverfolgen", antwortete ein Fachreferent dem Hinweisgeber am 5. September.

In einer Stellungnahme teilte Michael Blume auf SPIEGEL-Anfrage mit, man habe die Hinweise des Tippgebers im August zwar ernst genommen. Der Informant habe aber um Diskretion gebeten. Außerdem gehöre er selbst als Antisemitismusbeauftragter zur Exekutive und nicht zur Judikative. Daher dürfe er "keine Strafverfolgung oder zivilrechtliche Klärung vornehmen". Warum dies Konsequenzen gegen ein Mitglied seines eigenen Beratergremiums im Wege stehen sollte, erklärte Blume nicht.