Wohnhäuser und Nationalpark bedroht Menschen in Süditalien müssen vor Waldbränden fliehen

Die Waldbrände am Mittelmeer bedrohen nun auch in Italien Wohnhäuser, mit Flugzeugen kämpfen Retter dagegen an. Die Feuerwehr will einen bedeutenden Nationalpark schützen – doch Brandstifter machen weiter.