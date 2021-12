Toskana-Gemeinde Montemurlo Unbekannte hängen Hitler-Bilder an Christbaum auf

Eine Fotomontage Adolf Hitlers, aufgedruckt auf rote runde Pappkärtchen: In einem Ort in der Toskana haben Unbekannte faschistische Devotionalien an einem Weihnachtsbaum angebracht. Der Bürgermeister ist empört.