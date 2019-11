Jane Fonda steht im Kuppelsaal des Kapitols und streichelt einen Fremden.

Der Mann heißt Ray Kemble und kommt aus Dimock, einem Dorf in Pennsylvania, das als "Ground Zero" des Frackings bekannt ist. Er trägt eine Bikerjacke voller Abzeichen, mit seinem Nikolausbart wirkt er kaum jünger als Fonda, die im Dezember 82 wird. In der Hand hält er eine Glasflasche, darin schwappt ein schmutzigbraunes Gebräu.

"Fracking-Leitungswasser", brummt Kemble. Die Flasche stinkt wie eine Kloake.

Sorge um die Umwelt hat die Hollywood-Ikone und den Ex-Trucker zusammengebracht: In der Rotunde des US-Kongresses, inmitten gigantischer Ölbilder revolutionärer Szenen, planen sie zusammen mit zwei Dutzend Mitstreitern einen Sitzstreik, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Ein klassisches "Sit-in", wie früher.

Marc Pitzke/ DER SPIEGEL Jane Fonda und der Anti-Fracking-Aktivist Ray Kemble im US-Kapitol

Doch Fonda, das dank chirurgischer Kunst kaum gealterte Ex-Sexsymbol, streichelt Kemble, sein Gesicht, seinen Hals und, ja, seine Abzeichen aus einem anderen Grund.

"Gefechtsingenieur", steht auf einem Abzeichen. Auf einem anderen: "POW-MIA", das Kürzel für Amerikas Kriegsgefangene und Vermisste. Der Sticker aber, den Fonda ganz besonders liebkost, findet sich in Höhe seines Bauches.

"Vietnamveteran."

Der Vietnamkrieg war mal Fondas größtes Anliegen - und ihr größtes Unglück. 1972 ließ sie sich in Nordvietnam auf einer Flugabwehrkanone fotografieren. Viele Amerikaner explodierten vor Wut und Hass, Hollywood schnitt sie, den Schimpfnamen "Hanoi Jane" wird sie bis heute nicht los. Erst neulich brüllte ihr den jemand entgegen, im Schutze einer von Donald Trumps "Make America Great Again"-Mützen.

Aber hier umarmt sie liebevoll einen Veteranen jenes Krieges, den sie einst ablehnte. Was Fonda ihm jetzt ins Ohr wispert, verhallt in den Sprechchören der anderen: "Schluss mit fossilen Brennstoffen!"

CPA Media/ picture alliance Das berüchtigte Foto 1972 in Nordvietnam, das Fondas Karriere fast beendete

Ein Kreis schließt sich für Jane Fonda, Erbin der legendären Schauspielerdynastie und lebenslange Aktivistin. Vom Vietnamkrieg zur Klimakrise: Dazwischen liegen ein halbes Jahrhundert, ein zweiter Oscar, drei Scheidungen, 17 Millionen Fitnessvideos und viele Auf-und-Abs.

Im Oktober startete Fonda "Fire Drill Fridays", wöchentliche Klimaproteste in Washington, inspiriert von Greta Thunbergs "Fridays for Future".

Schon bei der ersten Demo wurde sie wegen zivilen Ungehorsams festgenommen. Dann bei der zweiten. Und der dritten. Und der vierten, nach der sie eine Nacht im Gefängnis verbrachte: "Ich war mit den Kakerlaken per du."

Auch andere, nur leicht jüngere Stars ließen sich Plastikhandschellen anlegen: Ted Danson, Sam Waterston, Rosanna Arquette. Bei ihrer letzten Festnahme schrie Fonda ihre Dankesrede für einen Filmpreis, den sie abends bekommen sollte, auf dem Gehweg in die TV-Kameras.

Folks, @Janefonda accepted the Stanley Kubrick Britannia Award WHILE BEING ARRESTED. #Britannias pic.twitter.com/LDbZKTZWrs — BAFTA Los Angeles (@BAFTALA) 26. Oktober 2019

Fonda verkündete, sie wolle sich jeden Freitag festnehmen lassen. Jedenfalls bis Januar, wenn die Dreharbeiten für die nächste Staffel ihrer Netflix-Hitserie "Grace and Frankie" beginnen, in der sie und Lili Tomlin unverwüstliche Seniorinnen spielen.

Ihre persönlichste Rolle war aber stets das politische Aufbegehren. Schon früh reichte ihr die Popularität aus Filmen wie "Barfuß im Park", "Barbarella" und "Klute" nicht. Fonda wollte mehr, verwandte ihre Zeit, ihre Energie und ihren Intellekt auf die Unruhen jener Jahre.

Der US-Geheimdienst NSA bespitzelte sie, das PR-Desaster in Nordvietnam beendete ihre Karriere fast. Den Fehler werde sie "bis zu meinem Tod bedauern", schrieb sie 2011.

Ihre Filme wurden sozialbewusster: "Coming Home" über Kriegstrauma, "Das China-Syndrom" über die Atomkraftrisiken. Ebenso viel Wirbel machten ihre Ehen und ihre Aerobic-Videos, die 2015 als DVDs herauskamen und erneut zu Bestellern wurden, drei Jahrzehnte später.

Mittlerweile ist Fonda nicht mehr ganz so flott. Sie hat künstliche Knie und Hüften, geht etwas steif, aber unermüdlich. "Ich bin die Sieben-Millionen-Dollar-Frau", ruft sie, als ihre "bionischen Gliedmaße" die Sicherheitsschleuse des US-Senats piepsen lassen.

ddp images/ interTOPICS/ mptv Fonda als Prostituierte in "Klute" (1971), ihrer ersten Oscar-gekrönten Rolle

Der lange Tag beginnt mit einer Kundgebung vor dem Kapitol. Anders als bei den "Fridays for Future"-Massen ist das Publikum viel dünner - und betagter. Rund hundert Menschen stehen vor einer Bühne, viele Frauen, manche aus Fondas Generation. "Ich habe mein Leben lang demonstriert", sagt eine zu ihrem Begleiter, der an einem Sauerstoffgerät hängt.

Die meisten Amerikaner sind heute demonstrationsmüde. Die Antipathie gegen Trump mobilisierte anfangs noch Hunderttausende, der Women's March 2017 sogar fünf Millionen Menschen landesweit, so viele wie nie zuvor in den USA. Seither demonstriert man lieber auf Facebook und Twitter.

Marc Pitzke/ DER SPIEGEL Jane Fonda mit Umwelt-Demonstranten vor dem US-Kapitol

Fonda trägt eine Glamourbrille und einen roten Mantel: "Das letzte neue Kleidungsstück meines Lebens, wir brauchen nicht noch mehr Zeugs." Sie hat einige Costars von "Grace and Frankie" dabei und die Produzentin Marta Kauffman, die einst mit "Friends" zur Multimillionärin wurde.

Die Fans begrüßen Fonda wie an einem roten Teppich: "We love you, Jane!" Sie hält eine kurze Rede über "das Recht, in einer sauberen Umwelt zu leben", dann reicht sie das Mikrofon ihren Gästen, darunter Robert F. Kennedy Junior, der Neffe von JFK.

"Sie ist meine Heldin", sagt die Schauspielerin Marg Helgenberger, bekannt aus der TV-Serie "CSI". "Als Aktivistin und als Freundin." Ein Mann im Eisbärkostüm hüpft auf und ab.

Fonda, so hört man, fährt ein Elektroauto und fliegt so wenig wie möglich. Für die Dauer der "Fire Drill Fridays" ist sie vorübergehend nach Washington gezogen.

Mandel NGAN/ AFP Viermal wurde Fonda bereits bei ihren Klimaprotesten festgenommen

Die Gruppe marschiert zum Kapitol. Nach zwei Versuchen findet Fonda schließlich einen offenen Eingang, kurz darauf erklimmt sie drinnen die Treppenfluchten, vorbei an den leeren Büros der Senatoren, das Wochenende hat begonnen.

Im Kuppelsaal steht sie erst ratlos herum, beäugt von Touristen. Nach ihrem Tete-à-tete mit Ray Kemble, der ihr von der Kundgebung gefolgt ist, zieht sie den Mantel aus, legt ihn auf den Mamorboden und lässt sich mühsam darauf nieder. Der Sitzstreik hat begonnen.

Die Weggefährten schließen sich ihr an, einer nach dem anderen: "Wir fordern einen New Green Deal!" Fonda hebt die geballte Faust, eine in Jahrzehnten perfektionierte Geste.

Ein Ritual ist auch der Aufmarsch der Kapitolspolizei, die die Hockenden höflich umstellt und dann nacheinander abführt. Nur Fonda ist plötzlich verschwunden, später winkt sie hoch oben von der Kuppel-Balustrade.

Rund 70 Demonstranten landen hinter Gittern, Fonda ist nicht dabei. "Wenn ich noch mal festgenommen werde", entschuldigt sie sich, "riskiere ich 90 Tage Haft."

Und das würde mit den Dreharbeiten kollidieren.