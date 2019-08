Im Südwesten Japans haben heftige Regenfälle starke Überschwemmungen verursacht und Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Mindestens zwei Menschen sind lokalen Medien zufolge bereits gestorben.

Demnach wurde ein Mann tot in seinem fortgeschwemmten Auto gefunden, einen anderen riss ein Fluss mit. Er verstarb wenig später in einem Krankenhaus. Betroffen sind die Provinzen Saga, Fukuoka und Nagasaki in Japans Westen. Knapp 850.000 Menschen wurden dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Das japanische Fernsehen zeigte Bilder von Autos, die bis zum Dach in schlammigem Wasser stehen. Die Behörden sprachen von beispiellosen Niederschlägen, die am Morgen ganze Straßenzüge überschwemmten. Stellenweise gingen Erdrutsche nieder, Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten Agrarflächen.

Die nationale Wetterbehörde warnte vor weiteren Überflutungen und Erdrutschen. Schon im Juli waren wegen schwerer Regenfälle eine Millionen Japaner im Süden evakuiert worden. Im vergangenen Jahr starben in Japan 200 Menschen bei Unwettern und Überschwemmungen.