Auch die Industrie wurde schwer getroffen. Zwar gibt es keine Berichte über Schäden an den Anlagen. Unter anderem Toyota kündigte aber an, die Produktion in einigen Fabriken wegen des Sturms ruhen zu lassen. Unterdessen zog der Taifun weiter in nordöstliche Richtung und dürfte auch am Dienstag auf der Hauptinsel Honshu mit der Hauptstadt Tokio für starke Regenfälle sorgen.