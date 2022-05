In den USA sind mehrere Schulkinder nach dem Verzehr von Cannabis -Süßigkeiten erkrankt. Die Drittklässler einer Grundschule in Nordkalifornien wurden ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie versehentlich die Weingummis gegessen hätten, teilten die Behörden mit.

Ein Schüler hatte demnach die Weingummis mit vier anderen Kindern während der Pausenverpflegung vergangene Woche in der Jacoby-Creek-Grundschule in der Gemeinde Bayside in Humboldt County gegessen, hieß es von Polizei und Schulverwaltung. Der Schüler, der die Gummibärchen mit in die Schule gebracht hatte, habe nicht gewusst, dass sie Marihuana enthielten.