Kalifornien Flugzeug lässt Treibstoff über Grundschulen ab - Kinder verletzt

Kurz nach dem Start in Los Angeles traten bei einem Delta-Flugzeug Probleme am Triebwerk auf. Für die vorzeitige Landung musste die Maschine Treibstoff ablassen - am Boden wurden zahlreiche Personen verletzt.