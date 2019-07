Death Valley in Kalifornien US-Kampfjet stürzt ab und verletzt Parkbesucher

Ein Militärjet der US-Marine ist in einem Wüstengebiet in Kalifornien abgestürzt. Bei dem Unfall am Mittwochvormittag (Ortszeit) seien mindestens sieben Menschen am Boden leicht verletzt worden, teilte Patrick Taylor vom Nationalpark Death Valley dem US-Sender NBC mit.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Marine in der Nähe der Naval Air Weapons Station China Lake. Über den Zustand des Piloten war zunächst nichts bekannt, die Suche läuft.

Die Absturzstelle liegt am westlichen Rand des Death Valley Parks in einer als "Star Wars Canyon" (offiziell Rainbow Canyon) bekannten Schlucht. Viele Touristen würden diese Stelle aufsuchen, um Flugmanöver von Militärjets zu beobachten, sagte Taylor.

Die Unfallursache werde untersucht, teilte Militärsprecherin Lydia Bock dem Sender CNN mit. Es handle sich um ein Flugzeug vom Typ F/A-18E Super Hornet vom Stützpunkt Naval Air Station Lemoore in Kalifornien. Der Vorfall habe sich gegen 10 Uhr am Morgen ereignet. Im Netz kursieren Fotos der angeblichen Absturzstelle, deren Echtheit aber nicht bestätigt ist. Sie zeigen einen verkohlten Berghang, von dem noch immer Rauch aufzusteigen scheint.

Social Media lässt immer mehr Menschen anreisen

Das Marine-Testgelände China Lake liegt in einem Wüstengebiet nahe der Ortschaft Ridgecrest. Die Region wurde Anfang Juli von schweren Erdbeben erschüttert. Der Stützpunkt war nach den Erdstößen zunächst geräumt worden.

Air Force und US-Navy nutzen den Bereich nach Angaben der "Los Angeles Times" seit dem zweiten Weltkrieg zu Übungszwecken. Laut Patrick Taylor haben vor allem die Sozialen Medien in den vergangenen Jahren für steigende Besucherzahlen gesorgt. Auf Instagram und Twitter seien die Aufnahmen der Jets aus relativer Nähe sehr beliebt.