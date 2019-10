Die seit Tagen in Kalifornien wütenden Waldbrände haben am Wochenende Dutzende Häuser zerstört und weitere Menschen in die Flucht getrieben. Ein Brandherd bedroht nun die Stadt Santa Rosa mit mehr als 160.000 Einwohnern. Insgesamt mussten nach Angaben der Nachrichtenagentur AP über 180.000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Ein Ende der Brände ist vorerst nicht in Sicht: Bis einschließlich Montag sind für die Region starke Windböen und eine niedrige Luftfeuchtigkeit vorhergesagt - das dürfte die Flammen weiter anfachen. "Die nächsten 72 Stunden werden herausfordernd sein", sagte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom auf einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag (Ortszeit). Es sei im ganzen Bundesstaat der Notstand ausgerufen worden.

In der Weinbauregion Sonoma, rund 120 Kilometer nördlich von San Francisco, waren bereits am Samstag 90.000 Menschen im Rahmen von Zwangsevakuierungen aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen.

Mehr als 2800 Feuerwehrleute und rund 20 Löschflugzeuge waren am Samstag allein in Sonoma im Einsatz. Die Brände erstreckten sich dort nach Angaben der Behörden auf einer Fläche von mehr als 10.000 Hektar und waren nur zu zehn Prozent unter Kontrolle. Fast 80 Gebäude seien bereits zerstört worden, mehr als 20.000 seien von den Flammen bedroht.

Da die Brände immer wieder auch durch Stromleitungen verursacht werden, war es zu massiven Stromabschaltungen gekommen. Am Samstagabend war schließlich etwa eine Million Menschen von einem gezielten Blackout des Stromanbieters Pacific Gas & Electric (PG&E) betroffen.

Auch im mexikanischen Bundesstaat Baja California - mehrere hundert Kilometer weiter im Süden - wüteten Waldbrände. Am stärksten betroffen war die Gemeinde Ensenada an der Pazifikküste, wie Mexikos Zivilschutzbehörde am Samstag mitteilte. Bereits am Freitag waren bei Bränden in der Region drei Menschen ums Leben gekommen, vier wurden verletzt. Hunderte Soldaten waren zur Brandbekämpfung im Einsatz.