In Kanada waren seit 1874 rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern ihren Familien entrissen und in von der Kirche geführte Internate gesteckt worden, um sie so zur Anpassung an die weiße Mehrheitsgesellschaft zu zwingen . Viele von ihnen wurden dort misshandelt oder sexuell missbraucht, Tausende starben an Krankheiten oder Unterernährung.