Unglück an der Kanzelwand 58-jähriger Bergsteiger stürzt von Klettersteig in den Tod

Bei Oberstdorf ist ein Bergsteiger aus Baden-Württemberg in den Tod gestürzt. Der 58-Jährige rutschte in den Allgäuer Alpen an einem Klettersteig an der Kanzelwand ab und fiel in die Tiefe.