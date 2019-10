Den Bewohnern eines Einfamilienhauses in Karlsruhe hat sich ein ungewöhnlicher Anblick geboten: Hinter der Glasscheibe ihres Kamins entdeckten sie einen Waldkauz. Das teilte die Polizei mit.

Da staunten die Bewohner eines Hauses in der Karlsruher #Waldstadt nicht schlecht, als ihnen aus dem Kamin plötzlich ein #Waldkauz entgegenblickte, der vermutlich durch einen #Fehltritt den #Kamin heruntergefallen ist.



PM: https://t.co/An3jggv7ot



Eure #Polizei #Karlsruhe pic.twitter.com/AYk1TxZ7Sh — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) October 14, 2019

Demnach sei das Tier am späten Samstagabend - vermutlich aufgrund eines "Fehltritts" - in den Schornstein gefallen. "Der Kamin war zu diesem Zeitpunkt zum Glück nicht in Betrieb", schrieb die Behörde.

Mit Hilfe eines Falkners wurde das Tier unverletzt aus seiner Notlage befreit. Nach einer Beobachtungszeit soll der Vogel wieder in die Freiheit entlassen werden.