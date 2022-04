1 / 6

Endlich Karneval: Erstmals seit mehr als zwei Jahren sind in Rio de Janeiro wieder die besten Sambaschulen der Stadt durch das Sambodrom getanzt, eine 700 Meter lange Tribünenstraße im Zentrum der Stadt. 72.000 Zuschauer haben hier Platz. In diesem Bild zeigen Mitglieder der Sambaschule Estacao Primeira de Mangueira, was sie können.