Die als »Blackfacing« bezeichnete Praxis, sich schwarz zu schminken, wird aufgrund ihrer Historie als rassistisch kritisiert. Vor allem in den USA nutzten weiße Darsteller die Aufmachung in den Minstrel Shows des 18. und 19. Jahrhunderts, um sich über Schwarze lustig zu machen (lesen Sie hier mehr darüber).

Ministerpräsident Rhein und seine Frau Tanja Raab-Rhein hatten am Samstag im Schloss Biebrich Repräsentanten der hessischen Fastnachtsvereine empfangen. »Die Vereine entscheiden selbst, mit welchen Vereinsmitgliedern sie an dem Empfang teilnehmen«, hatte ein Sprecher der Staatskanzlei am Samstag gesagt.