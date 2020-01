Neue Tierschutzrichtlinie NRW führt Gewichtsgrenzen für Reiter an Karneval ein

Handyverbot am Zügel, Dopingtests für Tiere, Abstandsregeln für Blaskapellen: In Nordrhein-Westfalen gibt es eine neue Tierschutzrichtlinie für Pferde an Karneval. Das Papier hat es in sich.