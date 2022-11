Karnevalsbeginn am 11.11. Denn wenn et Trömmelche jeiht

In den Karnevalshochburgen am Rhein schunkelten pünktlich um 11.11 Uhr die Jecken. In Köln gibt es allerdings Spannungen zwischen Kirche und Karneval: Das Festkomitee hat Kardinal Woelki nicht eingeladen.