Bistum Hildesheim Bericht sieht »eklatante Missstände« beim Thema Missbrauch

Im Bistum Hildesheim sind in früheren Jahrzehnten die Straftaten von Priestern »verschwiegen und vertuscht« worden. So steht es in einem aktuellen Bericht zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen. Der Bischof nennt es »Systemversagen«.