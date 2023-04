Rösch erklärte, als Generalvikar habe er sich in den vergangenen Jahren »für einen Kulturwandel in der Kirche stark gemacht und deshalb verschiedene Veränderungsprozesse mit initiiert«. Auch künftig wolle er die Kirche »in unserem Bistum mitgestalten. In welcher Funktion auch immer«. Das Bistum Limburg erstreckt sich über Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz.