Der Vatikan hatte am Donnerstag klargestellt, dass der Synodale Weg in Deutschland »nicht befugt« sei, neue Formen der Leitung und eine neue Ausrichtung der katholischen Lehre und Moral zu entwickeln. Der 2019 entstandene Synodale Weg strebt unter anderem eine Erneuerung der katholischen Sexualmoral und eine verbesserte Position von Frauen in der Kirche an.

»Synodale Kirche geht nach unserem Verständnis anders!«

Bätzing und Stetter-Karp versicherten: »Wir werden nicht müde zu betonen, dass die Kirche in Deutschland keinen ›deutschen Sonderweg‹ gehen wird.« Sie sähen es jedoch als ihre Pflicht an, klar zu benennen, wo Änderungen notwendig seien. Der Reformprozess Synodaler Weg sei eine Konsequenz aus dem sexuellen Missbrauch von Kindern durch katholische Priester.