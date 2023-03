Die konservative Gruppierung »Maria 1.0« hingegen versuchte »Kirche ist bunt«-Rufe mit ihren eigenen Botschaften zu übertönen. »Macht nicht den Luther«, hieß es bei den konservativen Frauen, die kein Verständnis für reformwillige Bischöfe zeigten: »Wie konnte es so weit kommen?« Repräsentative Umfragen zeigen allerdings, dass die Befürworter von Reformen in der katholischen Kirche in Deutschland klar in der Mehrheit sind.

Auslöser für den Synodalen Weg waren die zahlreichen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Wissenschaftler haben immer wieder hervorgehoben, dass es in der Kirche Strukturen gibt, die Missbrauch begünstigen. Dazu gehören der hierarchische Aufbau, die Machtkonzentration in den Händen einiger weniger Männer, die Überhöhung der Priester als Mittler zwischen Gott und den Menschen, die Verteufelung von Homosexualität und die strukturelle Diskriminierung von Frauen. Der Synodale Weg will diese Strukturen verändern und dadurch auch neuem Missbrauch vorbeugen.