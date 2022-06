Dennoch konnte der wegen sexuellen Missbrauchs rechtskräftig verurteilte Priester wohl erneut im Amt Übergriffe begehen. Nach seiner Versetzung in eine andere Gemeinde in Garching an der Alz soll er erneut Jungen missbraucht haben.

H. war in der Amtszeit von Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., aus Nordrhein-Westfalen nach München-Freising geholt worden. Über die genauen Abläufe der Sitzung und darüber, wer was über H.s Vorgeschichte wusste, hatte es zuletzt Diskussionen gegeben. Benedikt war nach Erscheinen eines umfassenden Missbrauchsgutachtens unter Druck geraten, korrigierte sich und gestand eine Falschaussage ein.