Papst Franziskus hat eingeräumt, dass es in einigen Ländern in der römisch-katholischen Kirche Gegner der Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch gibt. »Es gibt Widerstände, aber mit jedem neuen Schritt wächst das Bewusstsein, dass dies der richtige Weg ist«, sagte der Pontifex in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters.