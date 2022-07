Katholische Kirche Papst Franziskus will Frauen »eine Chance geben«

Papst Franziskus will mehr Frauen in Spitzenpositionen des Heiligen Stuhls bringen. Das sagte der 85-Jährige der Nachrichtenagentur Reuters in einem Exklusiv-Interview. So werde er zum ersten Mal Frauen in ein bisher rein männlich besetztes Komitee berufen, das ihm bei der Auswahl der Bischöfe hilft.