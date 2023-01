Die Synodalversammlung hatte im September in Frankfurt am Main beschlossen, dass Bischöfe, kirchliche Mitarbeiter und sogenannte Laien – getaufte, aber nicht geweihte Gläubige in den Gemeinden – künftig dauerhaft im Gespräch bleiben sollen. Dazu ist ein Synodaler Ausschuss vorgesehen, der bis 2026 einen Synodalen Rat vorbereiten soll. In diesem Gremium mit bundesweiter Zuständigkeit sollen Kleriker und Laien gemeinsam beraten und beschließen.