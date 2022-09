Am Vorabend war in einer Abstimmung ein grundlegender Text zur kirchlichen Sexualmoral an der notwendigen Zweidrittelmehrheit der Bischöfe gescheitert. Die Bischöfe und die übrigen Beteiligten besprachen anschließend in getrennten Sitzungen, wie es nun weitergehen soll. Der Versammlung gehören – neben den Bischöfen – Priester, kirchliche Mitarbeiter und zahlreiche Laienvertreter an.