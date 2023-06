Am Donnerstag, so bestätigten dem SPIEGEL Parteikreise, feierte Günther im bayerischen Zelt, stieg auf die Bühne – und grölte zumindest Teile des Songs »Layla« mit. Ein Lied, das wegen seiner offenkundig sexistischen Untertöne stark umstritten ist. Bei anderen Volksfesten wurde es bereits verboten, wie etwa in Würzburg oder auf der Düsseldorfer Rheinkirmes.